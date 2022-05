Trotz kühler Temperaturen ist ein 60-jähriger betrunkener Mann splitterfasernackt in seinem Cabriolet unterwegs gewesen - und bei einem Unfall leicht verletzt worden. Warum der Mann am Dienstagabend in Wadern-Krettnich (Landkreis Merzig-Wadern) nackt Auto fuhr, war zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.