Das Land Rheinland-Pfalz gibt pro Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag für die Sicherheit in landeseigenen Aufnahmeeinrichtungen für geflüchtete Menschen aus. Das geht aus einer Antwort des Integrationsministeriums in Mainz auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion der Freien Wähler hervor. Demnach beliefen sich die Kosten im vergangenen Jahr auf rund 25,03 Millionen Euro. 2021 waren es 19,58 Millionen. Im laufenden Jahr 2023 kamen bis Ende September 21,88 Millionen Euro zusammen. Den höchsten Betrag in den vergangenen Jahren gab Rheinland-Pfalz dafür im Jahr 2016 aus - seinerzeit waren es 36,50 Millionen Euro.