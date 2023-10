Zahl der Geflüchteten steigt: Resolution in Hermeskeil

Es kommen mehr geflüchtete Menschen nach Rheinland-Pfalz, die Aufnahmeeinrichtungen des Landes sind voll und teils auch überbelegt, wie das Beispiel Hermeskeil zeigt. Der Stadtrat hat dazu eine Resolution beschlossen und appelliert an das Land.

Angesichts des Anstiegs der Zahl der nach Rheinland-Pfalz kommenden Flüchtlinge geraten die Aufnahmekapazitäten des Landes an ihre Grenzen. Die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) sind aktuell zu 95 Prozent belegt (Stand: 17.10.2023), wie das Integrationsministerium in Mainz mitteilte. Insgesamt stünden momentan 7470 Plätze in den landeseigenen Einrichtungen zur Verfügung. Ende September hatte die Auslastung bei 93 Prozent gelegen (Stand: 25.9.2023).

In der vergangenen Woche kamen dem Ministerium zufolge 634 geflüchtete Personen nach Rheinland-Pfalz, in der ersten Oktoberwoche waren es 517. Im gesamten September wurden demnach 1859 sogenannte Zugänge nach dem elektronischen Verteilsystem "Easy" gezählt. Davor waren es im August 1593 gewesen, im Juli 1249.

Die Zahlen liegen deutlich über denen des Vorjahreszeitraums. Im September 2022 kamen dem Ministerium zufolge 1405 Menschen nach Rheinland-Pfalz, im August und Juli 2022 waren die Zahlen mit 811 und 884 recht stabil gewesen. Über den Anstieg der Flüchtlingszahlen hatte zuvor auch der SWR berichtet.

Der Stadtrat von Hermeskeil im Landkreis Trier-Saarburg verabschiedete am Mittwochabend einstimmig eine Resolution und fordert darin ein Ende der Überbelegung der dortigen AfA. In der Resolution, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, wird unter anderem die Einhaltung der vereinbarten Maximalkapazität von 1000 Menschen in der Einrichtung gefordert - und damit auch eine "sozialverträgliche Unterbringung der Asylbegehrenden".

Die Bewohnerschaft der AfA habe sich massiv verändert, hieß es dort. Seien es 2015 noch überwiegend Familien mit Kindern gewesen, seien es nun "hauptsächlich einzelne, männliche Heranwachsende oder junge Männer, die teilweise keine Bleibeperspektive in Deutschland haben". Diese veränderte Situation wirke sich auch auf die Lebensverhältnisse in Hermeskeil und das Zusammenleben in der AfA aus.

Es gebe für die Menschen in der AfA keinen Raum mehr für Privatsphäre, sagte Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) am Donnerstag der dpa. Aktuell seien dort mehr als 1600 Menschen untergebracht. Auch darauf solle die Resolution aufmerksam machen. Gleichzeitig sei der Kommune auch bewusst, dass das Land vor einer "Riesenherausforderung" stehe.

