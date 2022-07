Der Kunsthistoriker Ulf Sölter kann als neuer Direktor die Zukunft des Gutenberg-Museums entscheidend prägen. Zunächst im Interims-Bau - und bald auch im Neubau.

Der neue Direktor des Gutenberg-Museums in Mainz, Ulf Sölter, will die technische Ausrichtung des Hauses stärker betonen. "Wo wir damit anfangen, ist klar, beim Buchdruck. Aber wie weit wir uns für dieses Thema öffnen, wo wir aufhören, noch nicht", sagte der Kunsthistoriker in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Im Gutenberg-Museum stecken verschiedene Museen."