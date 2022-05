Zehn europäische Astronauten und eine Astronautin haben bei einem Treffen in Speyer über Gegenwart und Zukunft der bemannten Raumfahrt gesprochen. Die Zusammenkunft der Organisation Association of Space Explorers fand am Samstag im Technik Museum der pfälzischen Kommune statt. Jeder Teilnehmer berichtete dabei auch über seinen Raumflug - einige etwa mit einer russischen Sojus-Kapsel.