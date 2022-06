Das nach jahrelanger Corona-Pause erstmals wieder ausgerichtete Kultfestival «Rock am Ring» geht an diesem Sonntag (13.30 Uhr) mit seinem Besucherrekord von 90.000 Fans in die Schlussrunde. Auf dem Programm stehen an der legendären Rennstrecke Nürburgring in der Eifel am Abschlusstag unter anderem noch Volbeat, Korn, Billy Talent und die Beatsteaks. Am Pfingstsonntag endet somit ein ausverkauftes dreitägiges Spektakel mit rund 70 Bands auf drei Bühnen.