Im Pfälzerwald angesiedelte Luchse breiten sich nach Einschätzung des Landesjagdverbands auch in die nördlichen Vogesen aus. Es gebe eine deutliche Wanderungstendenz, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Verbands nach der ersten Sitzung des "Luchsparlaments". Dabei tauschten sich 22 Vertreter des Umweltministeriums, der Stiftung Natur und Umwelt (SNU), des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (KLUWO), der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) und anderer Organisationen am Sitz des Landesjagdverbands (LJV) in Gensingen über Verbreitung und Verhalten der Luchse aus.