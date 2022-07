Im Bienwald sind am Montag knapp 40.000 Quadratmeter Land in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch schnell löschen und eine Ausbreitung auf die Baumkronen verhindern, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach entdeckte ein Rettungshubschrauber am Nachmittag Rauch zwischen Berg und Hagenbach (Landkreis Germersheim). Die genaue Brandstelle sei zunächst unklar gewesen. Insgesamt bekämpften 160 Menschen das Feuer, 100 von ihnen vom Katastrophenschutz.