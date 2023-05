Der Naturschutz in Rheinland-Pfalz soll eine neue Struktur bekommen. Künftig sollen flächendeckend im Land Naturschutzstationen entstehen - nach bisherigen Vorstellungen eine für zwei bis drei Landkreise - und dann Akteure von vor Ort aus Naturschutz und Landwirtschaft sowie von Kommunen zusammenbringen, wie Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Montag in Mainz erklärte.