Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will auch an der Spitze des Beschaffungsamtes der Bundeswehr mit Sitz in Koblenz einen Neuanfang. Der Minister habe entschieden, die bisherige Präsidentin Gabriele Korb aus dem Amt zu entlassen, wurde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin bestätigt. Die Nachfolge soll demnach Annette Lehnigk-Emden übernehmen, derzeitige Vizepräsidentin des Beschaffungsamtes.

Die Koblenzer Behörde - Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr - ist dem Verteidigungsministerium unterstellt. Hauptaufgabe ist die Ausstattung der Bundeswehr mit leistungsfähigem und sicherem Gerät, jedoch gibt es seit Jahren Kritik an den langen Entscheidungswegen. Über die Neubesetzung an der Spitze hatte am Mittwoch schon die Fachzeitschrift Europäische Sicherheit & Technik berichtet.

