Die Umbenennung des früheren "Bischof-Stein-Platzes" in Trier in "Platz der Menschenwürde" ist jetzt auch vor Ort ersichtlich: Mitarbeiter der Stadt Trier brachten am Mittwoch die neuen Straßenschilder an. Der Stadtrat hatte am 5. Juli den neuen Namen für den Platz hinter dem Dom beschlossen.

Grundsätzlich für eine Umbenennung hatte der Stadtrat Anfang Februar gestimmt. Grund ist eine im Dezember 2022 vorgestellte Studie zum Missbrauchsgeschehen in der Amtszeit des früheren Trierer Bischofs Stein (1904-1993), die ihm Versagen im Umgang mit Tätern und Opfern nachweist.

Laut unabhängiger Aufarbeitungskommission im Bistum Trier war Stein "Teil des Systems" gewesen, das Missbrauchstäter gedeckt und geschützt hat. Der Vorwurf der "zumindest moralischen und systemischen Mitverantwortung" treffe auch auf Stein zu, der von 1967 bis 1981 Bischof von Trier war.

Unter den neuen Schildern steht auf Erklärtafeln unter anderem dazu: "In diesem Zeitraum waren mindestens 200 Kinder und Jugendliche betroffen." Die alten Schilder mit dem durchgestrichenen Schriftzug "Bischof-Stein-Platz" sollen laut Stadt "zur besseren Orientierung und zur Dokumentation der Umbenennung" noch ein Jahr hängenbleiben.

Eigentlich hätten die neuen Schilder schon am 12. Juli aufgehängt werden sollen. Ein Stadtratsmitglied beantragte aber vor dem Verwaltungsgericht Trier eine einstweilige Anordnung dagegen und reichte Klage ein. Am 1. August lehnte das Gericht den Eilantrag ab, so dass die Schilder jetzt montiert wurden. Im Hauptsacheverfahren erfolgte bisher keine Entscheidung.

Der Verein der Missbrauchsopfer und Betroffenen im Bistum Trier (Missbit), der sich für den Namen "Platz der Menschenwürde" eingesetzt hatte, begrüßte die Umbenennung. "Klerikales Vertuschertum ist nun erstmals zivilgesellschaftlich sanktioniert. Mit der Erklärtafel hat die Stadt Trier das Versagen von Bischof Stein nachvollziehbar und sichtbar gemacht", teilte Missbit mit.