Für die Schülerinnen und Schüler im Saarland beginnt an diesem Montag das neue Schuljahr. Rund 123.000 Mädchen und Jungen starten insgesamt ins Schuljahr 2023/24 - ein Plus von 2947 oder 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte. Vor allem an Grundschulen ist die Zunahme mit einem Anstieg von 1619 Kindern demnach besonders hoch. Die Entwicklung geht laut Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) vor allem auf die Zuwanderung aus der Ukraine und anderen Kriegs- und Krisengebieten zurück.