Ein Autofahrer hat im saarländischen Landsweiler-Reden einem entgegenkommenden Bus an einer Engstelle nicht ausweichen wollen - und so die Weiterfahrt des Busses für rund 45 Minuten verhindert. Gegen den Mann werde nun wegen Nötigung ermittelt, teilte die Polizei in Neunkirchen am Sonntag mit. Der Busfahrer habe bei dem Vorfall am Freitag an etlichen Fahrzeugen vorbeifahren müssen, die am Fahrbahnrand parkten.