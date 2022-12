Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Ottweiler (Landkreis Neunkirchen) sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Beide mussten am Dienstagabend im Krankenhaus notoperiert werden, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Lebensgefahr bestehe den ersten Erkenntnissen nach nicht. Demnach war der 23 Jahre alte Mann auf der B41 mit seinem Wagen aus bisher unbekannten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit der 27-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen. Den Angaben zufolge war die Straße zum Zeitpunkt des Unfalls winterglatt. An beiden Autos entstand Totalschaden.