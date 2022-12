Eine Taxifahrerin ist im saarländischen Neunkirchen angegriffen und um den Fahrpreis gebracht worden. Zwei noch unbekannte Männer hatten sich nach den bisherigen Ermittlungen am Freitagabend von einer Gaststätte in St. Ingbert nach Neunkirchen chauffieren lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Ziel habe dann einer der Täter zur 56 Jahre alten Taxifahrerin gesagt, dass er ihr das Geld für die Fahrt durch das Seitenfenster reichen werde. Durch das geöffnete Fenster schlug der Mann der Frau unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf, wodurch diese leicht verletzt wurde. Die Täter flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen.