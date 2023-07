Ein Mann ist in Neustadt an der Weinstraße bei einer Auseinandersetzung vor einer Metzgertheke in einem Supermarkt leicht verletzt worden. Ein anderer Kunde habe den Mann geschubst und geschlagen, nachdem es zwischen ihm und einer Gruppe junger Männer am Samstagnachmittag zu einem Streit gekommen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Grund dafür war nach ersten Erkenntnissen der geringe Abstand in der Warteschlange. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.