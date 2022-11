Vier Menschen sind innerhalb weniger Stunden bei gleich sechs Unfällen auf der A65 nahe Neustadt verletzt worden. Am frühen Freitagnachmittag krachte nach Polizeiangaben ein Lkw in ein Stauende bei Neustadt und schob dabei vier andere Fahrzeuge ineinander. Eines der Autos wurde in einen Straßengraben geschleudert und landete auf dem Dach. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Zwei Insassen der anderen Fahrzeuge wurden leicht verletzt.