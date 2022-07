In Neustadt an der Weinstraße ist in der Nacht zum Samstag ein Obdachloser beraubt und geschlagen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verbrachte der 29-Jährige die Nacht auf einer Rasenfläche. Er sei wach geworden, weil zwei Personen seine Taschen durchwühlt hätten. Als er sie angesprochen habe, hätten die beiden Unbekannten auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen. Den Angaben zufolge stahlen sie Tabakwaren des Opfers und zerstörten sein Handy, bevor sie flüchteten und den leicht verletzten Mann zurückließen.