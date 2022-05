Nach einem Brand in einer ehemaligen Papierfabrik in Neustadt an der Weinstraße hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Brandursache und Höhe des Schadens seien bislang unbekannt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen, mehrere Gebäudeteile wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen. Etwa 180 Gäste einer Bar, die sich auf dem Gelände befindet, mussten evakuiert werden. Einige wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt.