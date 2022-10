Mit mehr als zwei Promille hat sich ein 46-Jähriger in Neustadt/Weinstraße ans Steuer gesetzt, um einkaufen zu gehen. Am Montagnachmittag meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei, dass ein Auto mit plattem Reifen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes fuhr, wie die Polizeiinspektion mitteilte. Der augenscheinlich betrunkene Fahrer sei dann in den Laden gewankt. Einer Polizeistreife sagte der Mann wenig später, er habe seinen Reifen an einem hohen Bordstein beschädigt. Im Gespräch stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille, wie es hieß. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.