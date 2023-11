Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind im Landkreis Neuwied drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag kam am Freitagabend in der Nähe von Bad Hönningen ein Autofahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und geriet schließlich auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei wurden drei Menschen verletzt - eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.