Der Brand einer rund 25 Hektar großen gerodeten Waldfläche im Landkreis Neuwied ist gelöscht. Eine Brandwache werde zunächst vor Ort bleiben, um ein erneutes Aufflammen zu vermeiden, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Das Feuer im Bereich des Aubachtals zwischen Niederraden und Rüscheid drohte nach Polizeiangaben, auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Rund 150 Feuerwehrleute mit Unterstützung eines Löschhubschraubers der Polizei hätten den am Nachmittag entdeckten Brand am Abend gegen 18.30 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die Brandursache war zunächst unbekannt.