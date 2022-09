Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rengsdorf (Landkreis Neuwied) sind alle neun Wohnungen des Gebäudes vorerst nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, brach das Feuer in einer Erdgeschosswohnung aus. Eine Person wurde leicht verletzt. Zur Schadenssumme konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.