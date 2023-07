Eine Lagerhalle in Linz am Rhein (Landkreis Neuwied) ist in der Nacht zum Sonntag in Flammen aufgegangen. Die Halle befinde sich in der Nähe das Bahnhofs in Linz und stehe in Vollbrand, teilte die Polizei mit. Der Zugverkehr wurde deshalb eingestellt. Auch die Bundesstraße 42 musste voll gesperrt werden.