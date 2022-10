Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist in Bad Hönningen in Schlangenlinien über eine Bundesstraße gekurvt, bis die Polizei den Mann am Montagabend aus dem Verkehr ziehen konnte. Zeugen alarmierten die Beamten wegen des ungewöhnlichen Fahrstils des Mannes. Er sei mehrfach deutlich auf die Gegenspur gekommen, so dass entgegenkommende Autos bremsen mussten, wie die Polizei in Neuwied mitteilte. Beamte stellten bei dem Fahrer später einen Atemalkoholwert von rund 2,2 Promille fest.