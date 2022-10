Ein 36 Jahre alter Mann hat seine Ehefrau in Neuwied attackiert und sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Gegen den Mann bestand bei dem Vorfall am Sonntagmorgen bereits eine Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz, wegen der er sich seiner Ehefrau nicht nähern darf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zudem hatten die Beamten dem Mann in der Nacht zuvor bereits einen Platzverweis erteilt.