Bei einem Streit um Müll in einer Hofeinfahrt haben sich zwei Nachbarn in Neuwied mit einem Messer und einer Wasserwaage gegenseitig verletzt. Der 36-jährige Bewohner soll sich bei seinem 34-jährigen Nachbarn über die vermüllte Hofeinfahrt beschwert haben, woraufhin der Streit eskalierte, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach bewaffnete sich der 36-Jährige am Dienstag mit einem Messer, sein 34-jähriger Kontrahent mit einer Wasserwaage. Bei der anschließenden "körperlichen Auseinandersetzung" seien beide Männer leicht verletzt worden, so die Polizei.