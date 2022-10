Beim Zusammenstoß von zwei Motorrädern sind in Neuwied zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer übersah am Dienstagabend beim Abbiegen auf die B256 einen ihm entgegenkommenden 49-Jährigen, wie die Polizei berichtete. Beide wurden durch die Kollision schwer verletzt, der 49-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Engerser Landstraße war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa eine Stunde gesperrt.