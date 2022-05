Bei einem Unfall eines Linienbusses im Kreis Neuwied ist ein Mensch verletzt worden. Der Bus kam am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Rothe Kreuz in der Gemeinde Leubsdorf und Reidenbruch in Bad Hönningen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Fahrer des Busses sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Menschen sollen sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Bus befunden haben. Das Fahrzeug müsse geborgen werden. Nähere Hintergründe zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.