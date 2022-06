Im Kreis Neuwied ist ein Fahrer mit seinem Wagen in der Böschung eines Waldwegs steckengeblieben. Das Navi hatte ihn und seine 83 Jahre alte Mutter am Montagabend auf den teils unzugänglichen Pfad bei Kasbach geschickt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vor Ort fanden die Beamten zunächst nur den verlassenen Wagen vor. Über Ermittlungen bei der Halterfirma stellte sich dann heraus, dass der aus Hessen stammende Mann und die Seniorin es zu Fuß zur nächsten Ortschaft geschafft hatten. Verletzt wurde niemand. Auch am Auto sei kein Schaden entstanden, teilte die Polizei mit.