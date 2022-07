Bei einem Unfall in Neuwied sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden. Die Polizei schloss nach Aussagen von Zeugen nicht aus, dass der Grund für den Unfall ein illegales Autorennen gewesen sein könnte. Demnach geriet der Wagen eines 27-Jährigen in einer Kurve in den Gegenverkehr, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort stieß das Fahrzeug mit einem anderen Auto zusammen. Die zwei Insassen dieses Wagens wurden leicht verletzt, ebenso der Unfallverursacher und zwei seiner Mitfahrer. Ein weiterer Mitfahrer im Auto des 27-Jährigen, ein 24 Jahre alter Mann, wurde schwer verletzt.