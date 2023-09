Über die Notruf-App nora sind nach Angaben von Innenminister Michael Ebling in Rheinland-Pfalz und mindestens fünf anderen Bundesländern mehrfach Notlagen von Landespolitikern vorgetäuscht worden. Allein 22 solcher fingierter Gefahrenlagen seien der Polizei in Rheinland-Pfalz vom 24. August bis 11. September bekannt geworden, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags in Mainz.