Ein uneinsichtiger und betrunkener Mann ist bei Linz am Rhein mehrfach in den Fluss gesprungen. Bei einer Überprüfung habe sich der nur mit einer Badehose bekleidete Mann aggressiv und unkooperativ gezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe seine Personalien verweigert und darauf beharrt, wieder im Rhein baden gehen zu wollen. Mit zwei Promille Atemalkohol sei der Mann am Samstag mit auf die Wache genommen worden und musste nach einer Anordnung eines Richters seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Bei Mainz wurde ebenfalls am Samstag ein 40-Jähriger angetrunkener Mann von Rettern aus dem Rhein gezogen. Er sei am Samstagnachmittag zunächst mehrfach auf Höhe des zentralen Fischtorplatzes ins Wasser gegangen und aus eigener Kraft wieder ans Ufer zurückgekommen, berichtete die Polizei. Als er dann rund 20 Meter weit in die Flussmitte schwamm, zogen ihn Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in ihr Boot und übergaben ihn an die Wasserschutzpolizei.

Polizeimeldung