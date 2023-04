Wegen einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration in einem Haus in Ludwigshafen am Rhein hat ein Mann sein Bewusstsein verloren und ist nach seiner Rettung in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Bewohnerin des Einfamilienhauses fand den bewusstlosen Mann und alarmierte den Rettungsdienst, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Freitag sagte. Die Retter wurden beim Eintreffen durch Messgeräte vor der hohen Kohlenmonoxid-Konzentration gewarnt und trafen daraufhin Schutzmaßnahmen, so dass der Vorfall glimpflich ausging: Sie retteten den Bewusstlosen sowie die zwei anderen Bewohnerinnen und brachten sie ins Freie.