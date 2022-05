Um den Rettungsdienst zu verbessern, werden künftig alle Notärzte in Rheinland-Pfalz Informationen über ihre Wiederbelebungsmaßnahmen an ein Register melden. Diese anonymisierten Daten würden vom Deutschen Reanimationsregister erfasst und analysiert, teilte das Innenministerium in Mainz am Mittwoch mit. Mit den Erkenntnissen sollen die Chancen der Patienten auf eine Wiederbelebung erhöht werden. Notärzte aus Deutschland, Österreich und Schweiz geben Informationen an dieses Register weiter. Rheinland-Pfalz beteiligt sich seit 2013, nun sind alle 60 Notarzt-Standorte des Landes mit dem Register verbunden.