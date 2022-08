In einem Wohn- und Geschäftshaus im saarländischen Lebach hat es eine Explosion gegeben. Aus bislang unbekannten Gründen sei am Donnerstagabend ein Brand entstanden, der wiederum eine Druckwelle ausgelöst habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde bei der Detonation niemand. Eine Schadenshöhe konnten die Ermittler zunächst nicht nennen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.