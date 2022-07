Nach dem Sturz einer Mutter und ihrer zwei kleinen Kinder von einer Brüstung in Saarbrücken geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Tatverdächtig sei die 38-jährige Mutter, sagte Polizeisprecher Falk Hasenberg am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ein dreijähriges Mädchen starb nach dem Sturz am Donnerstagabend aus rund fünf Metern Höhe, die einjährige Schwester und die Mutter überlebten. Das kleine Mädchen blieb weitgehend unverletzt, während die 38-jährige Frau schwer verletzt wurde.