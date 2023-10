Von dem seit Montagabend vermissten fünfjährigen Jungen in Saarbrücken fehlt weiter jede Spur. "Es gibt bisher nichts Neues", sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes am Donnerstag. Die Suche nach dem Kind gehe weiter: Nach einem Hinweis eines Zeugen suche man erneut im Bereich des Osthafens. Dort sei man bereits am Mittwochabend "mit starken Kräften" im Einsatz gewesen. Zudem seien weitere Suchmaßnahmen auf der Saar geplant, sagte eine Sprecherin.

Die Suche am Mittwoch unter anderem in Geschäften und am Ufer der Saar sei erfolglos geblieben. "Man dreht jedes Blatt um, um zu gucken, wo der Junge sein kann", sagte der Sprecher.

Der Fünfjährige war am Montagabend bei einem Spielplatzbesuch mit seiner Familie nahe der Saar verschwunden. Seitdem läuft eine intensive Suche. Unter anderem mit Tauchern, einem Helikopter, Drohnen und einem Sonarboot wurde zuvor auch bereits im Bereich der Saar gesucht.

Nach Angaben der Polizei ist das Kind autistisch veranlagt und nicht dazu in der Lage, zu sprechen. Wenn es auf unbekannte Menschen treffe, laufe es oftmals davon. Zur Zeit seines Verschwindens soll der Fünfjährige barfuß unterwegs gewesen sein.

Die Polizei teilte am Donnerstag erneut mit, dass sie interessiert sei an Hinweisen rund um den Spielplatz am Montagabend zwischen 18.20 und 18.50 Uhr. Das war die Zeit, in der der Junge verschwand. Wer da mit dem Handy Fotos oder Videoaufnahmen gemacht habe, solle sich bitte melden, sagte die Sprecherin.