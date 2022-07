Mit einem Schreck sind am Sonntag 23 Fahrgäste der Seilbahn im Saarbrücker Deutsch-Französischen Garten davongekommen, darunter auch sieben Kinder. Wie die Polizei am Abend berichtete, sorgte ein technischer Defekt an einer Gondel am späten Nachmittag für einen Ausfall des kompletten Betriebes, als noch 28 Gondeln unterwegs waren. Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken wurde vorsorglich informiert, aber über einen Notbetrieb konnten schließlich alle Gondeln wieder an die Einsteigeplattform zurückgeholt werden und die Passagiere sicher aussteigen. Im Laufe der Woche soll der Defekt untersucht werden, der Betrieb wurde eingestellt.