Erstmals seit drei Jahren haben sich Motorradfahrerinnen und -fahrer wieder zum traditionellen Saisonauftakt "Anlassen" auf dem Nürburgring getroffen. Bei diesigem Wetter fanden sich einer ersten Schätzung von Polizei und Veranstalter zufolge am Sonntag bis zum frühen Nachmittag allerdings nur etwa 1000 Biker an der Rennstrecke in der Eifel ein.