In der letzten Woche der Sommerferien hat sich die CDU-Fraktion für eine Empfehlung zum Maskentragen in allen Schulen ausgesprochen. Mit Blick auf möglicherweise wieder zunehmende Corona-Infektionen im Herbst sagte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf am Dienstag: "Wir dürfen uns nichts vormachen: Es wird nicht einfach werden in der nächsten Zeit." Die Empfehlung zum Maskentragen solle für alle Schulformen gelten, auch an Grundschulen.