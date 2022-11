Die Corona-Inzidenz im Saarland ist im Wochenvergleich erneut deutlich gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstag (3.08 Uhr) bei 323,4 nach 763,6 in der Vorwoche. Der Wert hat sich somit innerhalb der vergangenen Woche mehr als halbiert.