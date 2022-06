Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist im Saarland wieder gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert laut Robert Koch-Institut bei 287,2, nachdem er vor einer Woche (2.6.) 216,2 betragen hatte. Die Inzidenzen schwankten zwischen den Landkreisen teils erheblich: Am höchsten war der Wert im Kreis Merzig-Wadern mit 392,4, am niedrigesten im Kreis Neunkirchen (243,2). Die Inzidenz beschreibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.