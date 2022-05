Die Inzidenz der amtlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit dem 5. Januar gesunken. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte 230,8 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Eine Woche zuvor waren es noch 329,4.

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist niedriger als im Bundesdurchschnitt. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch nach Daten des Robert Koch-Instituts bei 281,8. In Rheinland-Pfalz hatte die Sieben-Tage-Inzidenz ihren bisherigen Höchststand am 29. März mit 1747,1 erreicht.

Die Gesundheitsämter des Bundeslands meldeten am Mittwoch 2087 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Die Zahl der Todesfälle von Covid-Patienten stieg um vier auf 5675.

Weiter abgenommen hat die Zahl stationärer Behandlungen von infizierten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 3,89 vor einer Woche auf 2,39. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die ausgewiesene Inzidenz war am Mittwoch in der Stadt Mainz mit 368,9 am höchsten. Danach folgten die Kreise Vulkaneifel (340,5), Mainz-Bingen (303,0) und Cochem-Zell (285,8). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 128,9 im Kreis Bitburg-Prüm.