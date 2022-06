Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat ihre Absicht bekräftigt, einen Pakt gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu schmieden. Dieser solle unter Einbeziehung von Betroffenen sowie Schulen, Jugendämtern, Polizei und Justiz bestehende Schutzkonzepte in Rheinland-Pfalz stärken, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit erhöhen und «die Kultur des Hinschauens» fördern, sagte Familienministerin Katharina Binz (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Mainz.

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat ihre Absicht bekräftigt, einen Pakt gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu schmieden. Dieser solle unter Einbeziehung von Betroffenen sowie Schulen, Jugendämtern, Polizei und Justiz bestehende Schutzkonzepte in Rheinland-Pfalz stärken, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit erhöhen und «die Kultur des Hinschauens» fördern, sagte Familienministerin Katharina Binz (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Mainz.

Das Parlament beschloss einstimmig, über den Vorschlag der CDU-Fraktion für neue Einrichtungen zur sensiblen Ermittlungsarbeit nach sexueller Gewalt an Kindern im Familienausschuss zu beraten. Solche «Childhood-Häuser» gebe es bereits in acht Städten in Deutschland, sagte der CDU-Abgeordnete Michael Wäschenbach und rief dazu auf: «Lassen Sie uns hier das neunte Haus in Rheinland-Pfalz bauen!» Dort könnten Polizei, Ermittlungsrichter, Jugendamt, Sozialpsychologen und Kinderärzte zusammenkommen und ihre Arbeit ganz an den Bedürfnissen der betroffenen Kinder ausrichten.

«Wir fangen hier nicht bei null an», sagte Binz. Es werde viel getan für Prävention, Aufklärung und Strafverfolgung. Die Jugendämter seien die ersten und wichtigsten Ansprechpartner bei einer Kindeswohlgefährdung. Als niedrigschwellige Anlaufstellen gebe es an 18 Standorten in Rheinland-Pfalz Kinderschutzdienste, die «schon vieles von dem leisten, was auch ein Childhood-Haus leisten soll».