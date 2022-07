Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz sehen das Innenministerium nach der Flutkatastrophe vor einem Jahr mit mindestens 135 Toten stärker in der Pflicht. «Das Land hätte viel eher schon mal strukturierend tätig werden müssen», sagte der Fraktionsvorsitzende Joachim Streit am Mittwoch in Mainz zum Jahrestag der Katastrophe. Er forderte eine Neuordnung des Katastrophenschutzes in zahlreichen Punkten.