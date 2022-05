Stephan Toscani soll neuer Vorsitzender der CDU im Saarland werden. Der Landesvorstand der CDU Saar nominierte den 55-Jährigen am Montagabend einstimmig für das Amt, wie die Partei mitteilte. Der Jurist könnte am 28. Mai auf einem Landesparteitag in Eppelborn als Nachfolger von Noch-Parteichef Tobias Hans gewählt werden. Hans hatte nach der krachenden Niederlage der CDU bei der Landtagswahl am 27. März angekündigt, den Parteivorsitz abzugeben.