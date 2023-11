Jutta Paulus (56) ist beim Grünen-Parteitag in Karlsruhe auf Platz neun der Liste für die Europawahl im Juni gewählt worden. Von 774 abgegebenen Stimmen entfielen am Freitag 531 auf die Europa-Abgeordnete aus dem Kreisverband Neustadt/Weinstraße, wie die Partei in Mainz mitteilte. "Ich werde mich mit aller Kraft und Leidenschaft dafür einsetzen, dass die konservativ-rechte Allianz den Europäischen Green Deal nicht weiter zerstören kann", sagte Paulus nach ihrer Wahl laut Mitteilung.