Die rheinland-pfälzische SPD will sich bei einem außerordentlichen Parteitag an diesem Samstag (9. Juli) in Idar-Oberstein strukturell neu aufstellen. Die neun regionalen Geschäftsstellen im Land sollten von Routineaufgaben wie etwa der Mitgliederverwaltung entlastet und diese an anderer Stelle gebündelt werden, um so mehr Zeit für den Kontakt zu den rund 800 Ortsvereinen zu ermöglichen, sagte der Landesvorsitzende Roger Lewentz am Dienstag in Mainz.