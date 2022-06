Mit einer Solo-Performance über die Verletzlichkeit des Körpers hat am Donnerstag auf einem öffentlichen Platz in Mainz ein Tanzkongress mit mehr als 800 Teilnehmern aus Deutschland und darüber hinaus begonnen. Die mexikanische Tänzerin Yansi Méndez Bautista thematisierte in ihrem autobiografisch geprägten Stück «El-la» Verwundbarkeit, Selbstbewusstsein und Willensstärke. Dabei verwendete die mit einer Behinderung geborene Künstlerin ihre alten Gehhilfen, die sie jetzt nicht mehr braucht.